Antalya'da Yolcu Otobüsünde Kaçak Güneş Gözlüğü Ele Geçirildi - Son Dakika
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Antalya'da Yolcu Otobüsünde Kaçak Güneş Gözlüğü Ele Geçirildi

Antalya\'da Yolcu Otobüsünde Kaçak Güneş Gözlüğü Ele Geçirildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Güney Jandarma Kontrol Noktası'nda durdurulan bir yolcu otobüsünün bagaj kısmında yapılan aramada, bin 500 adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

07.05.2024 14:02
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Güney Jandarma Kontrol Noktası'nda durdurulan bir yolcu otobüsünün bagaj kısmında yapılan aramada, bin 500 adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda doğu illerinden Antalya'ya gelen bir yolcu otobüsü, Güney Jandarma Kontrol Noktası'nda durduruldu. Otobüsün bagaj bölümünde yapılan aramalarda çeşitli markalara ait bin 500 adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya il Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğine dikkat çekti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Yolcu Otobüsünde Kaçak Güneş Gözlüğü Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Yolcu Otobüsünde Kaçak Güneş Gözlüğü Ele Geçirildi - Son Dakika
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