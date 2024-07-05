Antalya'da Kaçak Tabanca ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Antalya'da Kaçak Tabanca ve Uyuşturucu Operasyonu

Antalya\'da Kaçak Tabanca ve Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'da jandarma ekipleri, bir şüphelinin kaçak tabanca ve uyuşturucu madde süreceği bilgisini alarak operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, binlerce fişek ve bıçak ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

05.07.2024 13:00
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Antalya'da bir şüphelinin piyasaya kaçak tabanca ve uyuşturucu madde süreceği bilgisini alan jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada ise çıkanlar silah mühimmat deposunu aratmadı. Şüphelinin evinden ruhsatsız 4 tabanca ve şarjörleri, 4 av tüfeği, 8 bin tabanca fişeği, 1000 av tüfeği fişeği ve 10 bıçak ele geçirildi.

Antalya il Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde, 1 şüphelinin elinde bulundurduğu kaçak tabanca ve uyuşturucu maddeyi piyasaya süreceğin tespit etti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı üzerine ekipler, şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 50 gram kokain, 4 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjörler, 4 ruhsatsız av tüfeği, 8 bin tabanca fişeği, 1000 av tüfeği fişeği ve 10 bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kaçak Tabanca ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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