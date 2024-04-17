Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu: 17 Bin Dolu Makaron ve 25 Kilogram Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu: 17 Bin Dolu Makaron ve 25 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Antalya\'da Kaçakçılık Operasyonu: 17 Bin Dolu Makaron ve 25 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde yapılan Kaçakçılık ile mücadele çalışmaları kapsamında, bir işyerinde yapılan aramada 17 bin adet dolu makaron, 25 kilogram kıyılmış tütün, 25 bin adet boş makaron ve 150 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

17.04.2024 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde Kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 17 bin adet dolu makaron, 25 kilogram kıyılmış tütün, 25 bin adet boş makaron, 150 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; Kepez ilçesinde Kaçakçılık ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde R.Ç. isimli şahsın işyerinde kaçak sigara ve tütün satışı yaptığı tespit edilmesi üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Kepez Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahsın işyerinde yapılan arama sonucunda 17 bin adet dolu makaron 25 kilogram kıyılmış tütün, 25 bin adet boş makaron 150 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlere başlanıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Makaron, Antalya, Kepez, Güvenlik, Kaçakçılık, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu: 17 Bin Dolu Makaron ve 25 Kilogram Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
15:34 Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak
15:25 Son 75 yılın en şiddetli yağışı BAE’de 1, Umman’da 20 kişi hayatını kaybetti Son 75 yılın en şiddetli yağışı! BAE'de 1, Umman'da 20 kişi hayatını kaybetti
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
16:07 Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi
16:01 İsrail, Gazze’ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti
15:51 Banka hesabını bile göstermiş Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif Banka hesabını bile göstermiş! Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif
15:24 Abdulkadir Selvi’nin AK Parti için yazdığı reçete MHP’yi küplere bindirdi: Koca bir hiç, çapsız ve kof kelam Abdulkadir Selvi'nin AK Parti için yazdığı reçete MHP'yi küplere bindirdi: Koca bir hiç, çapsız ve kof kelam
14:17 Milletvekilinin yanlış parkını ihbar edenlere hapis cezası Milletvekilinin yanlış parkını ihbar edenlere hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 18:50:02. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu: 17 Bin Dolu Makaron ve 25 Kilogram Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement