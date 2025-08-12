Antalya\'da KADES Tanıtım Faaliyeti

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, turistik bölgelerde gerçekleştirdiği KADES (Kadın Acil Destek Uygulaması) ve 6284 Sayılı Kanun tanıtım faaliyetleriyle yaklaşık bin vatandaşın bilinçlendirilmesini sağladı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ile Manavgat, Alanya ve Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı personelince, KADES ve 6284 Sayılı Kanun tanıtım faaliyeti kapsamında turistik bölgelerde vatandaşlara yönelik bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen faaliyetlerde yaklaşık bin vatandaş bilgilendirildi ve kadın vatandaşların telefonlarına KADES uygulaması indirildi. - ANTALYA