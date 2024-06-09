Serik'te kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Serik'te kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı, hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kontrolü kaybedince kamyoneti ile ağaca çarptı. 58 yaşındaki sürücü İbrahim Kır, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

09.06.2024 12:49
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Antalya'nın Serik ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kontrolü kaybedince kamyoneti ile ağaca çarptı. 58 yaşındaki sürücü İbrahim Kır, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 07 YBV 56 plakalı kamyonetiyle seyir halindeki İbrahim Kır, direksiyon başında fenalaştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Kır, yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan İbrahim Kır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatılırken, Kır'ın cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Serik'te kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı, hayatını kaybetti - Son Dakika

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