Antalya'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya\'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, otomobilde bulunan yaşlı kadın hayatını kaybetti. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

24.08.2024 09:59
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Antalya'da kamyon ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobilin sürücüsü ağır yaralandı, yolcu konumundaki yaşlı kadın ise hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam 21.00 sıralarında Antalya Korkuteli yolu Termessos kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kamber D. (75) idaresindeki 07 AUA 006 plakalı otomobil ile Mehmet Ç'nin kullandığı 07 RP 313 plakalı kamyon, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, aynı araçtaki sürücü Kamber D. ağır yaralandı, yolcu konumundaki Senem Düzgören (80) ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

Araçta sıkışık vaziyetteyken itfaiye ekiplerince kurtarılan yaralı Kamber D., ambulansla Antalya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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