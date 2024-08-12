Antalya'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: Araçlar Hurdaya Döndü, Sürücüler Yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: Araçlar Hurdaya Döndü, Sürücüler Yaralandı

Antalya\'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: Araçlar Hurdaya Döndü, Sürücüler Yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada aynı istikamete giden kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken, sürücüler yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anı, kamyonetteki kekik yağlarının etrafa saçılmasıyla birlikte görüntülendi.

12.08.2024 15:57
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Antalya'nın Serik ilçesinde aynı istikamete giden kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlar hurdaya döndü, sürücüler yaralandı. Kamyonetteki şişelerde bulunan yüzlerce kekik yağının etrafa saçıldığı kazanın o anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, D400 Karayolu üzerinde sabah 07.15 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Çeltek'in kullandığı 07 E 0924 plakalı Hundai marka kamyonet ile Halil Mısırlı'nın hakimiyetindeki 31 AOA 599 plakalı Peugeot marka otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüleri yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Araçların hurdana döndüğü kazada, kamyonette bulunan kekik yağları ise etrafa saçıldı.

Kaza anıysa güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: Araçlar Hurdaya Döndü, Sürücüler Yaralandı - Son Dakika

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