Antalya'da Kamyonetin Kasasından Düşen Kulübe Feci Kaza Yaptı - Son Dakika
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Antalya'da Kamyonetin Kasasından Düşen Kulübe Feci Kaza Yaptı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kamyonetin kasasından düşen kulübe nedeniyle meydana gelen kaza sonucunda araç hurdaya döndü ve sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.

07.08.2024 11:30
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Antalya'da kamyonetin kasasından düşen kulübe faciaya neden oldu. Kulübeyi almak için sol şeritte geri geri giden kamyonete çarpan ve hurdaya dönen aracın sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa A. yönetimindeki 07 BKY 59 plakalı Ford marka kamyonetin kasasında bulunan kulübe şeklindeki yapı, bilinmeyen bir nedenle kasadan yolun kenarına düştü. Kamyonet sürücüsü Mustafa A. yolun sol şeridinde durarak kulübeyi almak üzere geri geri gitmeye başladı. Bu sırada aynı şeritten gelmekte olan Esra Sümer idaresindeki 34 GLK 155 plakalı Fiat marka otomobil kamyonete büyük bir hızla arkadan çarptı.

Araç hurdaya döndü

Çarpmanın şiddetiyle iki araç da yol ortasındaki refüje düştü. Kazayı gören diğer sürücülerin ve petrol çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kamyonet sürücüsü Mustafa A., 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, hurdaya dönen 34 GLK 155 plakalı araçta bulunan Esra Sümer ise olay yerinde hayatını kaybetti. Uzun süre tek şeritten ulaşımın sağlandığı yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından araç trafiğine açıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Bu arada kazayı duyarak olay yerine gelen Esra Sümer'in eşi gözyaşlarına hakim olamadı. Sümer'in eşini yakınları teselli etti. Özel bir firmada muhasebe görevlisi olarak çalışan Esra Sümer'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonetin en sol şeritte durarak geri geri gitmesi, bu sırada arkadan gelen kamyonete çarpması ve iki aracın da refüje düşmesi yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kamyonetin Kasasından Düşen Kulübe Feci Kaza Yaptı - Son Dakika

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