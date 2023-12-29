Antalya\'da Kargo Teslimatı İçin Gittiği Binada Mahsur Kalan Kurye Kurtarıldı

Antalya'da kargo teslimatı için gittiği 14 katlı binanın 12. katında asansörde mahsur kalan kurye, itfaiye ekiplerinin 45 dakika süren çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi 3807. Sokak'ta bir sitedeki 14 katlı binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir kargo şubesinde çalışan Burak Teoman Ertuğrul, kargoyu alıcıya teslim ettikten sonra aşağıya inmek istedi. Asansöre binen Ertuğrul zemin katın tuşuna bastıktan sonra asansör yarım metre indi ve iki kat arasında asılı kaldı. Tüm çabalara rağmen asansörden çıkamayan genç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarın ardından adrese Büyükşehir Belediyesi Hürriyet İtfaiye İstasyonu ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye erleri, yürüyerek 12. kata çıktı. Asansör içerisinde yardım bekleyen gence ulaşan ekipler, kendisini kurtaracaklarını söyleyerek moral verdi. Ekipler önce asansörün elektriğini keserek sistemi güncelledi, ardından çatıda bulunan asansör dairesinden asansör yukarı çekildi. Asansörün kapısı açılarak genç bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yaşadıklarını anlatan Burak Teoman Ertuğrul, "Kargomu verdim inecektim, asansör böyle oldu. Yaklaşık 45 dakika-1 saat arası asansörde mahsur kaldım" dedi. - ANTALYA