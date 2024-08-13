Antalya'da Kasksız Motosiklet Sürücülerine Yakın Takip - Son Dakika
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Antalya'da Kasksız Motosiklet Sürücülerine Yakın Takip

Antalya'da kasksız motosiklet sürücülerine yakın takip Antalya emniyeti, kurallara uymayan motosikletler için alarma geçti Kasksız yolcu olarak ceza yediği motosiklete yeniden kasksız binmeye çalıştı Kask takmayan motosiklet sürücüleri ve arkalarında yolcu olarak bulunanlara ceza yağdı...

13.08.2024 23:38
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Antalya'da kasksız motosiklet sürücülerine yakın takip

Antalya emniyeti, kurallara uymayan motosikletler için alarma geçti

Kasksız yolcu olarak ceza yediği motosiklete yeniden kasksız binmeye çalıştı

Kask takmayan motosiklet sürücüleri ve arkalarında yolcu olarak bulunanlara ceza yağdı

Takmadığı kaskın değeri kadar ceza yedi, ekiplerden hediye kask istedi

Ceza yiyen sürücü:

"Bir daha kask takacağım polisle boy ölçüşülmezmiş onu anladım"

ANTALYA - Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerince motosiklet kullanıcılarına yönelik denetimler artırıldı. 24 saat esası üzerinden devam eden parklar yaya yolları ve vatandaşın yoğun olarak bulunduğu alanlarda yapılan uygulamalarda dün gece tüm ekiplerin katılımıyla geniş çaplı enetim gerçekleştirildi. Denetimde kasksız yakalanan motosiklet sürücüleri ve arkalarında yolcu olarak bulunan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Öte yandan cezadan kaçamayan vatandaşların verdikleri tepki kameralara anbean yansırken, yapılan uygulamayı bir bankta oturarak keyifle izlediğini dile getiren vatandaşın konuşmaları ise tebessüm ettirdi.

Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik'in talimatıyla motosiklet denetimlerini artıran ekipler motosiklet kullanıcılarına yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünce planlanan özel denetim çerçevesinde, 12 Ağustos tarihinde motosiklet kullanıcılarına yönelik yapılan bu denetim, saat 22.00 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan sahil kısmında olduğu gibi Antalya'nın birçok noktasında da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Yapılan denetimde motosiklet sürücülerini kask takma konusunda uyaran ekipler, kurallara uymayan sürücü ve arkasında yolcu olarak bulunan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

Ceza uygulanan yolcu yoluna yaya olarak devam etti

Denetimde durdurulan bir motosikletin arka kısmında yolcu olarak bulunan bir vatandaşa 'kask takmamak' suçundan toplamda 690 lira idari para cezası uygulandı. Cezai işlemin ardından tekrar motosiklete binerek gitmek isteyen vatandaşa Trafik Denetleme Şube Müdürü İdris Kan, "Demek ki bu ceza etkili olmadı, etkili olması için tekrar ceza yazalım" dedi. Bunun üzerine vatandaş yoluna yaya olarak devam etti.

Gözünü ceza ile açtığı için şaşıracağı yerde mutlu oldu

Bir motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan ve aynı zamanda kask takmadığı için polis ekipleri tarafından durdurulan Osman Aksu, " Bu ceza çok güzel oldu, zaten yeni uyanmıştım ve gözümü ceza ile açtım. Toplam 690 Lira Kask takmamaktan ceza yedim. Bir daha kask takacağım çünkü polisle boy ölçüşülmezmiş onu anladım." İfadelerini kullandı.

'Şans bugün de cezadan kaçamadık"

Aynı zamanda başka bir motosikletin arkasında artçı olarak bulunan ve kaskı olmayan Enes Yılmaz'a da ekipler tarafından durdurulmasının ardından 'kask takmamak' suçundan toplamda 690 Lira cezai işlem uygulandı. Ceza işleminin ardından kameralara konuşan Yılmaz, evde 4 adet kaskının bulunduğunu ve bugün yanına almadığını dile getirerek, "Şans, bugün de cezadan kaçamadık" dedi.

'Kask takmamak' suçundan ceza yedi, ekiplerden kask istedi

Kasksız bir şekilde çocuklarıyla motosiklete binen yabancı uyruklu Natali'ye de denetimde cezai işlem uygulandı. Denetimde 'kask takmamak' suçundan toplamda 690 Lira cezai işlem uygulanan Natali, polis ekiplerine "Sadece bana ceza yazdınız, iptal edemez misiniz?" sorusuna karşılık alamayınca çocuklarının üzüldüğünü gören bir polis memuru, çocuklara düdük hediye ederek, "Annenizin ve babanızın kurallara uymadığını gördüğünüzde bu düdüğü çalın" sözleriyle mutlu oldu. Düdük hediyesini gören Natali'nin, "Bana da kask hediye edin, rengi kırmızı olursa çok mutlu olurum" sözleri ise ekiplere tebessüm ettirdi.

"Kask hayat kurtarır"

Trafik denetiminde takılan ve aynı zamanda motosiklet ekipmanları tam teşekkürlü olan Tayfur Binler, "Öncelikle kask hayat kurtarır. Kaskımız sürekli takılı olması gerekiyor, bu denetimle alakalı değil kendi sağlığımız açısından önemli. Herkesin buna uyması gerekiyor. Kurallara uyamayan sürücülere ceza yazılması normal. Artçımla ben sürekli kasklarımızı yanımızda taşırız, olumsuz bir durum olduğu zaman arkamdaki insan daha çok tehlikede çünkü üzerimizden fırlayıp yere düşerek kendilerine ciddi zararlar verebilirler. Bu yüzden ekipmanlarımızın tam olması gerekiyor. Bu tür uygulamalar belli bir süre yapıldıktan sonra insanların daha bilinçli olarak kurallara uyacağını düşünüyorum, bence bir süre daha devam etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Polis ekiplerinden çok memnunuz"

Uygulamayı bankta oturarak büyük bir keyifle takip eden ve polis ekiplerinin bu tür uygulamalarından çok memnun olduğunu dile getiren Musa Ünal, " Polis ekipleri gerçekten çok iyi çalışıyorlar. Vatandaşlar Scooter tarzı motosiklete iki kişi biniyorlar, motosiklet olduğu için kaza riski çok yüksek ve çoğu vatandaş buna dikkat etmiyor, sinyal vermeyi bile unutuyorlar. Bu yüzden sürekli uygulama yapılması çok iyi oluyor. Buradan motorcu kardeşlerime sesleniyorum. Yolda çok dikkatli olun, kazadan uzak durun, lütfen trafiği tehlikeye sokmayın ve kurallara uyun." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kasksız Motosiklet Sürücülerine Yakın Takip - Son Dakika

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