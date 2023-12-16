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Antalya'da kasten adam öldürme suçundan aranan şüpheli jandarma tarafından sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da kasten adam öldürme suçundan aranan şüpheli jandarma tarafından sahte kimlikle yakalandı

Antalya il Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 9 yıldır kasten adam öldürme suçundan aranan ve 46 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.B. sahte kimlikle yakalandı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya\'da kasten adam öldürme suçundan aranan şüpheli jandarma tarafından sahte kimlikle yakalandı
16.12.2023 - 10:27,
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Antalya'da kasten adam öldürme suçundan 9 yıldır aranan şüpheli jandarma tarafından sahte kimlikle yakalandı.

Antalya il Jandarma Komutanlığı Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekiplerince nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 9 Yıldır Kasten öldürme suçundan aranan ve halen hakkında 46 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.B.,düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan araştırma sonucunda yakalanan şüphelinin kendisine ait olmayan farklı bir kimlikle firari olduğu tespit edildi.Ö.B. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Jandarma, Antalya, Alanya, Son Dakika

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