Antalya\'da iki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Antalya'da kavşak sisteminde 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi Karacaoğlan Caddesi ile Emrah Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karacaoğlan Caddesi üzerinde seyir halindeki Hakan T.'nin kullandığı 07 CHC 265 plakalı hafif ticari araç, Emrah Caddesi kesişimine geldiğinde Özlem K. idaresindeki 07 CGK 852 hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobilde savrularak refüje çıktı.

Aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçlarda bulunan ve kazanın şokunda atlatamayan vatandaşları araç dışına çıkarttı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 07 CGK 852 plakalı araçta bulunan Şerife K., Eda A. ile Göktuğ H. A. ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA