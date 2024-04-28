Antalya\'da kaybolan kişi için arama çalışmaları sonlandırıldı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Zeytinada Mahallesi'nde yaşayan ve 19 Nisan tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan 51 yaşındaki Fetullah Kaya için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Bir hafta önce evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Kaya'ya ait bir iz bulunamadı.

Olay, Gazipaşa'ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Zeytinada Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 19 Nisan Cuma günü saat 15.00'te evinden çıkan 51 yaşındaki Fetullah Kaya, eve geri dönmedi. Kaya'dan haber alamayan yakınları ise, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından harekete geçen ekipler arama çalışması başlattı. AKUT ekipleri ile gönüllü arama kurtarma ekiplerinin destek verdiği çalışmalar, sonlandırıldı. Şu ana kadar yürütülen çalışmalardan ise bir sonuç alınamadı. - ANTALYA