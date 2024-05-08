Antalya'da kaybolan kişinin arama çalışmaları yeniden başlatıldı - Son Dakika
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Antalya'da kaybolan kişinin arama çalışmaları yeniden başlatıldı

Antalya\'da kaybolan kişinin arama çalışmaları yeniden başlatıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan Fetullah Kaya'nın 19 Nisan'dan bu yana haber alınamaması üzerine arama çalışmaları yeniden başlatıldı. 50 kişilik arama kurtarma ekibi, Kaya'yı bulmak için çalışmalara devam ediyor. Kaya'nın kaybolduğu gün kullandığı motosiklet, ormanlık alanda bulundu.

08.05.2024 14:18
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Zeytinada Mahallesi'nde yaşayan ve 19 Nisan tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Fetullah Kaya'yı arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Kaya için 50 kişiden oluşan arama kurtarma ekipleri arama yapıyor. Kaya'nın kaybolduğu gün kullandığı motosiklet, ekipler tarafından ormanlık alanda bulundu.

Olay, Gazipaşa'ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Zeytinada Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 Nisan Cuma günü saat 15.00'te evinden çıkan 51 yaşındaki Gökmen lakaplı Fetullah Kaya'dan 19 gündür haber alınamıyor. O günden sonra evine geri dönmeyen Kaya, jandarma ve AKUT ekipleri tarafından aransa da izine rastlanmamış, arama çalışmaları ise sonlandırılmıştı.

Aramalar yeniden başladı

19 gün önce kaybolan ve haber alınamayan Fetullah Kaya'yı arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timleri ve sivil arama kurtarma ekipleri Zeytinada Mahallesi'nde arama çalışmalarını yeniden yoğunlaştırdı.

Motosikleti bulundu

Fetullah Kaya'nın olay günü kullandığı motosiklet, ekipler tarafından Zeytinada Mahallesi'nde ormanlık alanda bulundu. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelenen motosikletin plaka yazılarının ise tamamen silik olduğu dikkatlerden kaçmadı. Ekiplerin, Kaya'yı arama çalışmaları devam ediyor.

Kayıp Fetullah Kaya'nın yeğeni Raşit Baysal, dayısının aranması çalışmalarına yeniden başlandığını belirterek ölü ya da diri bulunmasını beklediklerini söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da kaybolan kişinin arama çalışmaları yeniden başlatıldı - Son Dakika

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