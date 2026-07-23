Antalya'da Kayıp Adam İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
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Antalya'da Kayıp Adam İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Antalya\'da Kayıp Adam İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
23.07.2026 21:15
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Serik'te 24 saattir haber alınamayan 36 yaşındaki Salih Arslantaş için arama çalışması yapılıyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde 24 saattir haber alınamayan 36 yaşındaki adam için arama çalışması başlatıldı. Motosikleti ve cep telefonu sulama kanalı kenarında bulunan adamı kanalda arayan dalgıçlar bir sonuç alamazken, çalışmaların yarın sabah yeniden başlayacağı öğrenildi.

Olay, Serik ilçesine bağlı Burmahancı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisinden yaklaşık 24 saattir haber alamayan 36 yaşındaki Salih Arslantaş'ın yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, Arslantaş'a ait 07 CDF 839 plakalı motosiklet ile cep telefonunu Burmahancı Mahallesi'nde sulama kanalı kenarında buldu. Motosiklet ve telefonun bulunduğu noktadan yola çıkan ekipler, Arslantaş'ın sulama kanalına düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Bunun üzerine bölgeye Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi, AFAD, arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekipleri sulama kanalında yaklaşık 3 kilometrelik alanda arama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda Arslantaş'a ait herhangi bir ize rastlanamadı. Kayıp şahsın bulunması için arama çalışmalarının yarın sabah yeniden başlayacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, 3. Sayfa, Antalya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Kayıp Adam İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Kayıp Adam İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
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