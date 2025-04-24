Antalya\'da Kayıp Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 gün önce okul çıkışı kaybolan ve kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki çocuğun, bisikletinin bulunduğu su kanalından 1 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı.

Serik ilçesi Kökez Mahallesi'nde oturan Sefa Çağlar Glavuz (13), 22 Nisan Salı günü okul çıkışında saat 13.30 sıralarında arkadaşları ile okuldan çıkıp bir daha da evine dönmeyince çocuğunun hayatından endişe eden aile polise giderek kayıp müracaatında bulundu. İhbar üzerine çevrede bulunan kameraları inceleyen polis ekipleri 2 çocuğun ifadesine başvurdu.

Bisikleti su kanalında bulundu

Çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi, ifadeler üzerine Glavuz'un son olarak çocuklarla birlikte bulunduğu Burmahancı Mahallesi'nde kanal boyuna gelerek araştırmalarda bulundu. Polis araştırmada su kanalında Glavuz'a ait olduğu belirtilen bisikleti buldu. Arama çalışmaları için Antalya Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler kanal boyunca yaptıkları aramada kayıp çocuğa rastlayamadı.

Bisikletten 1 kilometre uzaklıkta cansız bedenini buldular

Kanalın su seviyesinin yüksek olması nedeniyle baraj kapakları kapatılırken, su seviyesinin düşmesi ile birlikte ara verilen arama çalışmaları tekrar başlatıldı. Ekipler bisikletinin bulunduğu alandan yaklaşık 1 kilometre mesafede Sefa Çağlar Glavuz'un cansız bedenine ulaştı. Cenaze Serik'teki özel hastane morguna kaldırılırken, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Burmahancı Muhtarı Şahin Büyükavcı, "Küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Aile Kayserili, Kökez Mahallesinde oturuyor. Allah rahmet eylesin" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ANTALYA