Antalya'da Kaza: 1 Yaralı

Antalya'da kırmızı ışık ihlali yapan 3 tekerlekli motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi Atatürk Bulvarı ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan sürücüsü öğrenilemeyen 07 BRC 735 plakalı 3 tekerli motosiklet ile 07 BHP 453 plakalı otomobil kavşak sisteminde çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle 3 tekerlekli motosiklet devrilirken, sürücüsü ise yola savruldu. Kazayı gören vatandaş yerde yatmakta olan motosiklet sürücüsünün yardımına koşarken, durumun 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü kontrol amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA