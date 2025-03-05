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Antalya'da Kaza: 3 Yaralı

Antalya\'da Kaza: 3 Yaralı

Serik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı, kaza araştırılıyor.

05.03.2025 11:21
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Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Orta Mahalle Pehlivanlar Caddesi köprülü kavşakta akşam saatlerinde meydana geldi. Belek yönünden gelen Berkay T.'nin kullandığı 07 AKK 891 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, Manavgat yönünden gelen Mehmet Ali Ö.'nün kullandığı 07 BZS 355 plakalı araçla kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Tofaş sürücüsü Berkay T., yolcu Bekircan T. ile diğer araç sürücüsü Mehmet A.Ö. sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yolcu Bekircan T.'nin ağır yaralandığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kazayı gören Adnan Buharalı, araçlardan birinin ışık ihlali yaptığını belirterek, "İki otomobil kavşakta çarpıştı. Araçların bir tanesinin ışık ihlali yapması nedeniyle kaza meydana geldi" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika

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