Antalya\'da Kaza: İtfaiyeye Yol Verirken Çarpıştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde siren çalarak gelen itfaiye aracına yol vermek için kırmızı ışıkta geçen motorlu bisiklet sürücüsü, yeşil ışıkta geçen minibüsü fark etmeyince kaza yaptı. Kaza anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Manavgat ilçesi Antalya-Alanya D-400 Karayolu Sorgun-Otogar Köprülü Kavşak yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 CMH 931 plakalı motorlu bisikleti ile trafik ışıklarında beklemekte olan Mehmet E. S. arkadan siren çalarak gelmekte olan itfaiye aracını fark etti. Yangın ihbarına gitmekte olan itfaiye aracına yol vermek için motosikletiyle hareketlenen Mehmet E. S., o sırada yeşil ışıkta geçmekte olan Hakan O.'nun kullandığı 07 ALT 719 plakalı minibüsü fark etmeyerek çarptı. Kazada yaralanan motorlu bisiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.