Antalya\'da Kaza: Kamyon, Kırmızı Işıkta Bekleyen Otomobile Çarptı

Antalya'da kamyon kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı. Yüksek gerilim hattı direğini devirdikten sonra tarlaya girerek durabilen kamyon sürücüsü hurdaya dönen aracı görünce, "Kimseye bir şey oldu mu, lütfen bana doğruyu söyleyin' diyerek gözyaşı döktü.

Kaza, Manavgat ilçesi Alanya-Manavgat D-400 Karayolun üzerinde meydana geldi. Alanya'dan Manavgat istikametine seyir halindeki Gökhan Ö.'nün kullandığı 15 PN 533 plakalı kamyon, Aksaz ışıklı kavşağında kırmızı ışıkta beklemekte olan Osman Y.'nin kullandığı 07 JM 634 plakalı Fiat marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil refüje çıkarak hurdaya dönerken, kamyon yol kenarındaki yüksek gerilim hattı direğini devirdikten sonra tarlaya girerek durabildi.

3 kişi yaralandı

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi, sağlık ekipleri, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu, Bölge Trafik ve AEDAŞ ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüleri Gökhan Ö. ve Osman Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan 9 yaşındaki Mustafa S. Y. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"Kimseye bir şey oldu mu?" diyerek gözyaşı döktü

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Gökhan Ö., hastaneye götürülmek üzere alındığı ambulansta, hurdaya dönen otomobilde bulunanların sağlık durumunu sorarak "Kimseye bir şey oldu mu? Lütfen bana doğruyu söyleyin. Ben 12 yaşında bir kız babasıyım" diyerek başını ellerinin arasına alıp gözyaşı döktü. Sağlıkçıların araçta bulunanların sağlık durumlarının iyi olduğunu söylemesi üzerine "Gerçekten kimseye bir şey olmadı mı, ben size güveniyorum" diye konuştu. Kazaya şahit olan bir vatandaş, kamyonun ışıkta bekleyen otomobile hızla gelip vurduğunu ve aracı savurduğunu söyledi.

Devrilen direk ve kablolar yolu kapattı

Kamyonun ışıkta bekleyen otomobilin ardından çarptığı yüksek gerilim hattının bulunduğu direk yola devrilirken, direk ve kabloların yolu kapatması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. AEDAŞ ekipleri kabloları ve direği kaldırarak yolun trafiğe açılmasını sağladı. - ANTALYA