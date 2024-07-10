Antalya'da Kaza: Sollama Yapan Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da Kaza: Sollama Yapan Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkadaşından ödünç aldığı otomobil ile hatalı sollama yapan bir sürücü, önce karşı yönden gelen tur otobüsüne çarptı, ardından solladığı araç ile kafa kafaya çarpışarak hayatını kaybetti. Kazada, tur otobüsündeki yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Sürücünün cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

10.07.2024 09:21
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Antalya'da arkadaşından ödünç aldığı otomobil ile hatalı sollama yapan sürücü önce karşı yönden gelen tur otobüsüne çarptı. Ardından solladığı araç ile kafa kafaya çarpışarak ön camdan fırlayan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sorgun'dan Side'ye seyir halinde ki Batuhan Aytar (28) idaresinde ki otomobil Acısu Caddesi üzerinde İbrahim K.'nın kullandığı 34 HUZ 467 plakalı tur minibüsünü solladığı sırada karşı yönden gelen ve içerisinde Alman turistlerin bulunduğu Mehmet U. idaresindeki 07 D 1679 plakalı tur otobüsünün sol ön kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve geldiği yöne dönün araç virajda solladığı 34 HUZ 467 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı.

Feci şekilde can verdi

Aracın ön camından fırlayarak minibüse çarpan araç sürücüsü Batuhan Aytar olay yerinde hayatını kaybetti. Tur minibüsünde bulunan yolcuların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 28 yaşındaki Batuhan Aytar'ın cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Öte yandan, Aytar'ın kaza yaptığı aracı bir arkadaşından ödünç aldığı ve olay yerine 1 kilometre mesafede bulunan cankurtaran olarak görev yaptığı otele gittiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kaza: Sollama Yapan Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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