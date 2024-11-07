Antalya'da Kaza Sonrası Araç Hasarı Davası - Son Dakika
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Antalya'da Kaza Sonrası Araç Hasarı Davası

Melek Akar, serviste başka bir aracın çarpması sonrası yaşanan mal kaybı için yargıya başvuruyor.

07.11.2024 15:03
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Antalya'da yaşayan Melek Akar, kayınpederi Hıdır Akar için aldıkları sıfır araca yazılım güncellemesi için götürdükleri serviste başka bir aracın geri gelirken önden çarptığını ve servisin konu hakkında bir sorumluluk almadığını öne sürdü. Yazılım güncellemesi sırasında oluşan kazadan sonra yetkili servis tarafından anında bilgi verildiğini, kaza yerine gittikten sonra da hasarın giderileceğinin söylendiğini ifade eden Akar, 10 gün boyunca araca hiçbir işlem yapılmadığını dile getirerek, "Arabayı kayınpederimle beraber almıştık. Kaza sonrası muhatap bulamadık, çok üzücü bir durum yaşandı" dedi. Servisten yapılan açıklamada ise park halindeki araca bir diğer araç tarafından çarpma sonucu yaşanan kaza sonrası sigorta şirketi tarafından işlem başlatıldığını ve çarpan aracın bağlı bulunduğu şirket tarafından aracın tamirinin yapılıp teslim edildiği bilgisini paylaştı.

"Aracımıza rampada çarpıldığını gördük"

Muratpaşa ilçesinde ikamet eden Melek Akar ve kayınpederi Hıdır Akar, geçtiğimiz Mart ayında Peugeot marka sıfır model bir araba aldı. İki ay sonra Haziran ayında servis tarafından araca yazılım güncellenmesi yapılması için servise davet edilen Akar ailesi, 5 Temmuz'da aracı bayiye götürdü. Akar, "İşlemin iki saat süreceğini söylediler, ikame araç verdiler. Yola yeni çıkmışken, 'Bir sorun oldu, servise geri dönmeniz gerek' dediler. Gidince aracımıza rampada çarpıldığını gördük, aracımızın rampa girişine bırakıldığını, diğer servise ait parça aracı tarafından arabamıza çarpıldığını öğrendik. İlk kaza şokuyla bir gerginlik yaşandı, sonrasında 10 gün boyunca aracımız serviste kaldı" diye konuştu.

"Arabamızı çekiciyle alarak sanayide tamiratımızı gerçekleştirdik"

Arabayı götürdükleri bayiden sonuç alamayınca genel merkezle iletişime geçtiğini fakat yine bir cevap alamadığını aktaran Melek Akar, şöyle devam etti:

"Arabanın genel servisi ile görüştüm. Bir sonuç alamadım. Tamiratı ya da değer kaybının karşılanması konusunda bir sonuç alamayınca, arabamızı çekiciyle alarak sanayide tamiratımızı gerçekleştirdik. Ardından tüketici haklarıyla görüştük ve yargıya taşımaya karar verdik. Şu an yargı sürecini başlatmış bulunuyoruz. Firma, hukuki süreci beklediğini söyledi. Bizim için önemli olan bir sorumluluk alınmaması, mala zarar verme ve ihmal üzerinden hukuki süreci yöneteceğiz. Kaza sonrası muhatap bulamadık, çok üzücü bir durum yaşandı. Sigortadan hasar bedeli alacağımız ifade edildi, biz bu bedeli alacağımızı biliyoruz. Ama hem serviste meydana gelen kazanın sorumluluğunun alınması hem de değer kaybının karşılanması yönünde bir talebimiz oldu."

"Polis geldi, kazaya taraf bile gösterilmedik"

Servis yetkilileri ise aracın servise alınması sırasında sırayla alınıp park edildiğini o sırada geri gelen yedek parça aracı tarafından hasar verildiği bildirildi. Olay sonrası polise bilgi verildiği ancak park halinde içinde sürücüsü olmayan bir otomobile başka bir aracın çarpması sebebiyle polis tarafından da taraf gösterilemediklerini belirten yetkililer, müşteri aracının yenilenmesini istediğini ancak bu kabul edilebilir bir durum olmadığını dile getirdiler. Araç hasarının karşılanması için kendi iş yeri sigortalarını devreye soktuklarını ancak sigorta şirketinin kaza sırasında otomobil içinde kendi personeli olmadığı için dosya bile açamadığını söyleyen yetkililer, aracın kazaya karışan diğer aracın sigortası ile onarımının yapılarak müşteriye teslim edildiğini ifade etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kaza Sonrası Araç Hasarı Davası - Son Dakika

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