Antalya'da Kaza: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da Kaza: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Kaza: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
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Aksu'da tırla otomobil çarpıştı; hafif yaralı yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Aksu ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kaburgasında kırık ve küçük sıyrıklarla hafif yaralı şekilde hastaneye kaldırılan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, dün 17.00 sıralarında Aksu ilçesi köprü altında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kadir A.'nın kullandığı 07 AUY 325 plakalı Volkswagen marka otomobil üst geçit köprü altında bulunan ışık sisteminde Ferdi Y. idaresinde ki 38 AED 343 plakalı MAN marka tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle binek otomobilde maddi hasar meydana gelirken, kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tırın yandan çaptığı ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Demir (72) kazayı küçük sıyrıklar ve kaburgasında kırık ile atlattı.

Sıyrıklarla atlattığı kaza sonrası hayatını kaybetti

Demir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan ve gece saatlerinde durumunun ağırlaşması üzerine iç kanama geçirdiği tespit edilen yaşlı adam Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mehmet Demir burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Demir'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından ailesi ve yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Aksu Altıntaş Mahalle Mezarlığı'na götürüldü. Kazanın ardından ifadesi alınarak serbest bırakılan tır şoförü Ferdi Y.'nin ise yeniden polis merkezine çağrıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Antalya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Kaza: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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