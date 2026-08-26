Önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kırınca bahçeye uçtu

Antalya'da seyir halindeyken önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü yol kenarındaki bahçeye uçtu. Takla atarak ters dönen otomobildeki yaralı sürücü çevredeki vatandaşlarca araçtan çıkartıldı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi 1465 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 BRP 015 plakalı otomobil sürücüsü Tahsin Y.B. (19) iddiaya göre sokak üzerinde seyir halindeyken önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kırdı. Otomobilin kontrolünü kaybeden araç sürücüsü yol kenarındaki portakal bahçesine uçtu. Çevredeki vatandaşlar takla atarak ters dönen araçta mahsur kalan sürücünün yardımına koşarken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ters dönen araçtaki sürücüyü vatandaşlar çıkardı

Yaralı sürücü vatandaşlarca araçtan çıkarılıp Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kurtarma ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı görüp araçtaki sürücünün yardımına koşan Hidayet Şen, "Sesi duydum, koştum geldim. Araba ters dönmüştü, İçerdeki kişi bağırıyordu 'Araba gazlı' diye. Hemen aracın kapısını açıp emniyet kemerini açarak sürücüyü çıkardık. Sürücü "Kedi gördüm" dedi, ama orayı görmedik" dedi.