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Antalya'da Kendisine Ait Olmayan Ev İlanlarıyla Dolandırıcılık Yapan 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da Kendisine Ait Olmayan Ev İlanlarıyla Dolandırıcılık Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerine ait olmayan ev ilanlarını internet üzerinden yayınlayıp, evi kiralamak isteyen kişilerden para talep eden şahısları tespit etti. Sahte kimlik bilgileri kullanarak sözleşme imzalayan ve son bir ay içinde 3 farklı kişiden toplamda 127 bin 750 lira alan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya\'da Kendisine Ait Olmayan Ev İlanlarıyla Dolandırıcılık Yapan 3 Şüpheli Yakalandı
02.01.2024 - 17:26,
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Antalya'da kendisine ait olmayan ev ilanlarını internet ortamından yayınlayıp 3 farklı kişiyi dolandıran 3 şüpheli yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerine ait olmayan ev ilanlarını internet üzerinden yayınlayıp, evi kiralamak isteyen kişilerden peşin kira bedeli, depozito ve komisyon gibi giderler adı altında para isteyen şahısları belirledi. Müşterilerle yapılan yüz yüze görüşmede imzalanan sözleşmelerde sahte kimlik bilgileri kullanan ve bu yöntemle sahte sözleşme imzalayarak son bir ay içerisinde 3 farklı kişinin toplamda 127 bin 750 lira alan M.A.C. ile İ.C.Y. yakalandı. 2 şüpheli "Nitelikli Dolandırıcılık ve "Özel Belgede Sahtecilik" suçlarından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kendisine Ait Olmayan Ev İlanlarıyla Dolandırıcılık Yapan 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da Kendisine Ait Olmayan Ev İlanlarıyla Dolandırıcılık Yapan 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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