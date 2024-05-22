Antalya'da Kendisini Polis ve Savcı Olarak Tanıtan Şahıslar Tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da Kendisini Polis ve Savcı Olarak Tanıtan Şahıslar Tutuklandı

Antalya\'da Kendisini Polis ve Savcı Olarak Tanıtan Şahıslar Tutuklandı

Antalya'da, telefonla irtibat kurdukları kişilere kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 şahıs, 950 bin TL'lik ziynet eşyası ve 650 bin TL nakit para aldıktan sonra yakalanarak tutuklandı.

22.05.2024 16:48
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Antalya'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak 3 kişiden 950 bin TL'lik ziynet eşyası ve 650 bin TL nakit para alan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada telefonla irtibat kurduğu İ.Y. ve H.Y isimli vatandaşlara kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak ikametlerinden 950 bin TL'lik ziynet eşyasını alan S.Y. ile aynı yöntemle M.A. isimli vatandaştan 650 bin TL nakit para alan F.F.Y. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin arıdndan 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan adli makamlara sevk edilen S.Y. ve F.F.Y. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kendisini Polis ve Savcı Olarak Tanıtan Şahıslar Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Kendisini Polis ve Savcı Olarak Tanıtan Şahıslar Tutuklandı - Son Dakika
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