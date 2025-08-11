Antalya'da Kereste Fabrikasında Yangın: Ekipler Müdahale Etti - Son Dakika
Antalya'da Kereste Fabrikasında Yangın: Ekipler Müdahale Etti

Antalya\'da Kereste Fabrikasında Yangın: Ekipler Müdahale Etti
11.08.2025 10:06  Güncelleme: 10:10
Antalya'da bir kereste fabrikasının lojmanında çıkan yangın, itfaiye ve orman yangın söndürme ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında dumandan etkilenen fabrika bekçisinin eşi hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.

Antalya'da kereste fabrikasının lojmanında çıkan yangında tek katlı bina alev alev yandı. Alevlerin fabrikaya sıçramaması için büyük çaba sarf edilen yangına çok sayıda arazöz ve 35 yangın işçisiyle müdahale ederken, onlarca vatandaş ekiplere destek verdi. Yangına müdahale etmeye çalışırken dumandan etkilenen fabrika bekçisinin eşi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangın, fabrikanın bekçisi Şadi ve eşi Hatice Yüksel'in oturduğu fabrikanın lojmanında saat 22.00 sıralarında çıktı. Lojmanın mutfak bölümünde başladığı öğrenilen yangında alevlerin bir anda yükseldiğini gören Geriş Mahallesi halkı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa süre içerisinde bölgeye sağlık, itfaiye, çok sayıda orman yangın söndürme ekipleri ve jandarma sevk edildi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiye biriminden de destek ekip gönderildi.

İtfaiye ve Orman yangın söndürme ekipleri alevleri fabrikaya ve fabrikanın çevresinde bulunan ormanlık alana sıçramadan söndürdü.

Lojman ise içinden hiçbir eşya kurtarılamayarak tamamen yandı. Yangını duyup çevre mahallelerden gelen onlarca kişi de ekiplere destek verdi. Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında, fabrikanın bekçisi Şadi Yüksel'in eşi Hatice Yüksel ise yangına müdahale etmek için verdiği mücadele sırasında dumandan etkilendiği bildirildi. Hatice Yüksel'e sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ise Akseki Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Muhtemel bir felaketin önlendiği yangına Akseki Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 4 arozöz, 2 su tankeri ile 35 yangın söndürme işçisi ve teknik personel, Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki ve Manavgat itfaiye birimi ile çok sayıda vatandaş tarafından müdahale edildi.

Yangın ile ilgili jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Fabrika bekçisi Şadi ve Hatice Yüksel'in oğlu Kadir Yüksel, "Yangın mutfak bölümünde başlamış. Bir anda alevler sarmış. Kardeşim annemi içerden ateşten çıkarmış, Annem dumandan etkilenmiş" diye konuştu.

Fabrika hissedarlarından Hüseyin Öztaş, "Yangının neyden çıktığını şu anda bilmiyorum. Ben sonra geldim. Bekçinin kaldığı evde yangın çıktı. Fabrikaya sıçramadan yangına müdahale edildi. Her şey kontrol altında. Soğutma çalışmaları yapılıyor" diye konuştu. - ANTALYA

Antalya'da Kereste Fabrikasında Yangın: Ekipler Müdahale Etti

SON DAKİKA: Antalya'da Kereste Fabrikasında Yangın: Ekipler Müdahale Etti - Son Dakika
