Kırmızı ışıkta bekleyen tır alevlere teslim oldu

Antalya'da kırmızı ışıkta bekleyen çimento yüklü tırda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, saat 10.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kanada'ya ihraç edilmek üzere Antalya Serbest bölgesine getirilen çimento yüklü 32 ABR 379 plakalı tır sürücüsü kırmızı ışıkta beklediği sırada diğer araç sürücülerinin uyarısı ile dumanların çıktığını fark etti. Araçtan inerek kendi imkanları ile yangına müdahale etmek isteyen tır sürücüsünün çabası yetersiz kalırken, alevler kısa sürede büyüyerek tırın dorsesini kapladı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin müdahale ile yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Yangın nedeniyle tırda maddi hasar meydana geldi. - ANTALYA