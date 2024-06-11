Antalya'da Kırmızı Işıkta Duramayan Tır Otomobile Çarptı: 2 Yaralı

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Antalya'nın Serik ilçesinde kırmızı ışıkta duramayan tır, otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza Serik ilçesi, D 400 karayolu, Sanayi Kavşağında meydana geldi. Resul Y.'nin kullandığı 41 APU 125 plakalı tır ile Bahri S.'nin kullandığı 07 YMM 45 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Bahri Y. ile yolcu olarak bulunan Bayram E. K. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan tır sürücüsü Resul Y. ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaza sonrası inceleme başlatıldı. - ANTALYA