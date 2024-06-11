Antalya'da Kırmızı Işıkta Duramayan Tır Otomobile Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Kırmızı Işıkta Duramayan Tır Otomobile Çarptı: 2 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde kırmızı ışıkta duramayan bir tır, otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Serik ilçesinde D 400 karayolu Sanayi Kavşağında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

11.06.2024 10:58
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Antalya'nın Serik ilçesinde kırmızı ışıkta duramayan tır, otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza Serik ilçesi, D 400 karayolu, Sanayi Kavşağında meydana geldi. Resul Y.'nin kullandığı 41 APU 125 plakalı tır ile Bahri S.'nin kullandığı 07 YMM 45 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Bahri Y. ile yolcu olarak bulunan Bayram E. K. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan tır sürücüsü Resul Y. ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaza sonrası inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kırmızı Işıkta Duramayan Tır Otomobile Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Kırmızı Işıkta Duramayan Tır Otomobile Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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