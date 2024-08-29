Antalya'da Kırmızı Işıkta Geçen Motosikletli Çocuğa Çarptı - Son Dakika
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Antalya'da Kırmızı Işıkta Geçen Motosikletli Çocuğa Çarptı

Antalya\'da Kırmızı Işıkta Geçen Motosikletli Çocuğa Çarptı

Antalya'nın Aksu ilçesinde kırmızı ışıkta geçen bir motosikletli, yaya geçidini kullanan bir çocuğa çarptı. Kazada çocuk yaralandı.

29.08.2024 14:40
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Antalya'da kırmızı ışıkta geçen motosikletli sürücü, yaya geçidini kullanan yayaların arasına daldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada ailesiyle birlikte karşıya geçmeye çalışan 6 yaşındaki Hollanda doğumlu Mattias Dani Luka Smiet'e çarptı.

Kaza Antalya'nın Aksu ilçesinde dün saat 20.30 sularında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Yaşar Sobutay Bulvarı üzerinde Güzeloba istikametine seyir halinde olan B.C. idaresindeki 07 BUG 572 plakalı motosiklet, kırmızı ışık ihlali yaptı. Panelvan aracın kırmızı ışıkta durup beklediği anda hız kesmeyen motosiklet yolun karşısından annesinin elinden tutarak yürümeye başlayan Hollanda doğumlu Mattias Dani Luka Smiet (6) isimli çocuğa çarptı. Küçük çocuk çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulurken yardımına anne babası ve çevredeki vatandaşlar koştu. Kaza sonrası, ihbar üzerine olay bölgesine emniyet ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası gözaltına alının motosiklet sürücüsü B.C. serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kırmızı Işıkta Geçen Motosikletli Çocuğa Çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Kırmızı Işıkta Geçen Motosikletli Çocuğa Çarptı - Son Dakika
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