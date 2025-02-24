Antalya'da KISKAÇ-40 Operasyonu: 77 Kişi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Antalya'da KISKAÇ-40 Operasyonu: 77 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Antalya\'da KISKAÇ-40 Operasyonu: 77 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

FETÖ/PDY'ye yönelik KISKAÇ-40 operasyonunda 77 kişi adliyeye sevk edildi, aralarında yöneticiler var.

24.02.2025 23:23
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Antalya'da 'KISKAÇ-40' operasyonunda yakalanan 77 kişi adliyeye sevk edildi

ANTALYA - FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarına yönelik Antalya merkezli 31 ilde düzenlenen 'Kıskaç-40' operasyonlarında gözaltına alınan ve aralarında şirketin üst düzey yötecilerinin yanı sıra KHK ile ihraç edilen hakim ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 77kişi adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 21 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından duyurduğu Fetullahçı Terör Örgütü'nün finansal yapılanmasına yönelik Antalya merkezli 31 ilde Maydanoz Döner restoran zincirine yönelik düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonlarında gözaltına alınan 8'i kadın 77 şüpheli Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki ifade işlemlerinin adından adliyeye sevk edildi.

Aralarınad KHK ile ihraç kamu görevlileride bulunuyor

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında Maydanoz Döner'in Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ş.

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, Antalya, 3-sayfa, Ekonomi, Kamu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da KISKAÇ-40 Operasyonu: 77 Kişi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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