Antalya\'da kıyıya vuran cesetlerin ardından Akdeniz açıkları taranıyor

Antalya'da son 1 haftada kıyıya vuran 8 ceset vakası ardından Akdeniz açıkları taranmaya başlandı. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri ara vermeden hem kıyı hem de açığı kademeli olarak didik didik tarıyor. Çalışmalara havadan da destek veriliyor. Şuana kadar yapılan taramalarda ise herhangi bir cesede rastlanılmadı.

Antalya sahillerinde son 1 haftada 8 cesedin bulunmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Polisi ekipleri adeta alarma geçti. Kaleiçi Yat Limanı'ndan çıkış yapan çok sayıda bot, Akdeniz açıklarını taramaya başladı. Sahil Güvenlik ekiplerinin de katıldığı çalışmalara havadan da destek veriliyor. Ekipler ara vermeden hem kıyı hem de açığı kademeli olarak didik didik tarıyorken, şuana kadar yapılan taramalarda herhangi bir cesede rastlanılmadı.

Orhan Çevik: "Sürekli denizde tarama halindeyiz"

Konuyla ilgili Antalya Valiliğinin daha önceki açıklamasını hatırlatan Çevik, 2,5-3 ay önce Lübnan'da bir gemiye 80-90 kadar Suriyelinin bindiğini, Akdeniz açıklarına ilerleyen gemiden haber alınamadığını ve battığı yönünde değerlendirmeler olduğunu söylemişti. Bu değerlendirmelerden yola çıkarak hava muhalefeti, akıntı gibi sebeplerden dolayı Antalya kıyılarına vurduğu yönünde düşüncelerini olduğunu aktaran Çevik, " Kıbrıs'ta da 3-4 ceset vurmuş. Üzerindeki kıyafetlerden, ayakkabılardan Suriye imalatı olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla o yönde bir değerlendirmemiz var. İlgili birimlerde konu ciddi bir şekilde takip ediliyor. Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi araç gereçleriyle sürekli denizde tarama halinde, çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar rastlayamadık. Uluslararası sularda devletimiz tüm imkanlarıyla, ilgili devletlerle birlikte koordineli bir şekilde yürütecektir diye düşünüyorum" diye konuşmuştu. - ANTALYA