Antalya\'da Kocası Tarafından Öldürülen Kadının Cinayet Nedeni Ortaya Çıktı

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Antalya'da hakkında uzaklaştırması bulunan, kıskançlık ve maddi anlaşmazlık yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada da karısını 1'i boynundan olmak üzere 8 bıçak darbesiyle öldüren kocanın emniyetteki ifadesinde, "Evimin önünden geçen erkeklerin daireme doğru baktığını düşünüyordum, olay günü de arsa satışıyla ilgili kavga ettik" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı koca, soru soran gazetecilere, 'Pişman değilim' açıklamasında bulundu.

Olay, gece saatlerinde Kepez ilçesi Varsak Aktoprak Mahallesi'ndeki bir apartmandaki dairede yaşandı. Alınan bilgiye göre, hakkında 1 aylık uzaklaştırması bulunan V.A. (51), evdeyken Antika A. (52) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine V.A., elindeki bıçakla eşinin 1'i boynuna olmak üzere 8 bıçak darbesi vurdu. Ardından banyoya geçip kapıyı kilitleyen V.A., kendini asmaya kalkıştı. Sesleri duyan vatandaşlar ve annelerini kanlar içinde gören evdeki çocuklar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ekibi ve çok sayıda polis sevk edildi. Belirtilen adrese gelen polis, eve girerek banyodaki V.A.'yı ipte asılıyken son anda kurtarırken, sağlık ekipleri de yerde kanlar içerisinde yatan Antika A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. V.A., polis ve sağlık ekipleriyle beraber hastaneye kaldırıldı.

Talihsiz kadının cansız bedeni ise olay yeri inceleme çalışması ve savcı incelemesi ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

"Evimin önünden geçen erkeklerin eşime baktığını düşünüyordum"

Ekiplerin cinayetle ilgili araştırması sürerken, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan V.A.'nın emniyetteki ilk ifadesinde, "Evimin önünden geçen erkeklerin daireme doğru baktığını düşünüyordum. Dün de arsa satışı için eşimle tartıştık ve bıçakla saldırdım" dediği öğrenildi.

"Pişman değilim"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.A., gazetecilerin 'Neden yaptın, pişman mısın?' sorusuna, "Aramızda kavga çıktı, o yüzden. Pişman değilim" yanıtını verdi. - ANTALYA