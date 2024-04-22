Antalya'da sürücüsünün park etmek isterken kontrolünden çıkan otomobil, 3 otomobile çarptıktan sonra durabildi.
Olay, Muratpaşa İlçesi Muratpaşa Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi Devlet Opera ve Bale otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Marvıda Hüseyinova'nın park etmek istediği 07 AVA 948 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce caddeye çıktı ardından ise tekrar otoparka girdi. Otomobil otoparkta park halinde bulunan araçlara çarparak durabildi. Kazada otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Sürücü olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Trafik polisleri ise inceleme başlattı.
Park halindeki araçlarda, otoparkta ve caddede kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da Kontrolden Çıkan Otomobil 3 Araça Çarptı - Son Dakika
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