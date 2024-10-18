Antalya\'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: Rus Sürücü Ağır Yaralı

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Antalya'nın Akseki ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada Rus vatandaşı sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.15 sıralarında Akseki- Seydişehir karayolu Püser Boğazı meydana geldi. Seydişehir yönünden Akseki yönüne giden Rus vatandaşı Evgeni Sokolov (35) idaresindeki 07 ACD 065 otomobil, Akseki'ye 15 kilometre mesafedeki Püser Boğazı mevkiine geldiğinde kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı gören yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki itfaiye, jandarma ve trafik ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı. Rus vatandaşı Evgeni Sokolov, Akseki Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine sevk edildi. Şahsın durumunun ağır olduğu bildirildi. - ANTALYA