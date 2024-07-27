Antalya\'da kullanılmayan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

3.Sayfa

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kullanılmayan bir evin kenarında başlayan yangında ev, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevlere teslim olmaktan kurtarıldı.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Gazi Mahallesi Fahri Leylek Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullanılmayan bir müstakil evin kenarında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Çıkan yangında evin kenarında bulunan atıklar yanarak alevleri güçlendirdi. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını erken müdahale sonucu söndürerek evi alevlere teslim olmaktan kurtardı. Evde ve çevresinde yapılan soğutma çalışmasının ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Ekipler, yangınla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA