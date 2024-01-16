 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da kullanılmayan gecekonduda çıkan yangın tedirginlik yarattı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da kullanılmayan gecekonduda çıkan yangın tedirginlik yarattı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılarık Mahallesi'nde bulunan kullanılmayan gecekonduda çıkan yangın, mahalle sakinlerini tedirgin etti. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangının çıkış nedeniyle ilgili polis inceleme başlattı.

Antalya\'da kullanılmayan gecekonduda çıkan yangın tedirginlik yarattı
16.01.2024 - 16:37,
Abone Ol

Antalya'da kullanılmayan gecekonduda çıkan yangın, mahalle sakinlerini tedirgin etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının çıkış nedeniyle ilgili polis inceleme başlattı.

Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılarık Mahallesi 2825 Sokak üzerindeki kullanılmayan gecekonduda saat 15.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 4 itfaiye aracı ve polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye, alevlere müdahalede bulunup yangını 20 dakikada kontrol altına alarak söndürdü.

Çevredeki mahalle sakinlerini tedirgin eden yangının çıkış nedeniyle ilgili polis inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Muratpaşa, İtfaiye, Antalya, İtfaiye, Güvenlik, Antalya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da kullanılmayan gecekonduda çıkan yangın tedirginlik yarattı - Son Dakika


16:32
9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30
O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:29
Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:24
Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
16:16
Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti
15:58
Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı
15:47
ETA mahkumlarına destek veren La Casa de Papel oyuncusu İtziar İtuno'nun reklam sözleşmeleri iptal edildi ETA mahkumlarına destek veren La Casa de Papel oyuncusu İtziar İtuno'nun reklam sözleşmeleri iptal edildi
15:32
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi

Son Dakika
16:29 Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:32 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30 O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:24 Özbekistanlı kadın fuhuşa zorlandı ve bebeği satılmak istendi
16:16 Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti
15:58 Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı
15:47 ETA mahkumlarına destek veren La Casa de Papel oyuncusu İtziar İtuno'nun reklam sözleşmeleri iptal edildi
15:32 AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi
15:28 Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi
15:16 AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 17:25:08. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da kullanılmayan gecekonduda çıkan yangın tedirginlik yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement