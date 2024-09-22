Antalya'da Kurt Saldırısı: 2 Hayvan Telef Oldu

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Gökçesaray Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sürdüren Uğur Karakaya isimli vatandaşın sürüsüne kurt saldırdı. Saldırıda 2 küçükbaş hayvan telef olurken, 1 küçükbaş hayvan yaralandı.

Olay, Gökçesaray Mahallesi Göde Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvancılıkla geçimini sürdüren Uğur Karakaya isimli vatandaşın sürüsüne dağlık alanda kurt ya da kurtlar saldırdı. Vahşi hayvanların hedefi olan 3 küçükbaş hayvanın 2'si telef olurken 1'i de karın ve boyun bölgesinden ağır yaralandı. Yaralı hayvanına kendisi müdahale eden Karakaya, hayvanın açık yaralarına dikiş atıp, ilaç tedavisi gerçekleştirdi. Konuyla ilgili bilgi veren Karakaya, "Bugün benim tekelerden 2 tanesini kurt telef etti, bu yaralı. Çok büyük bir dikiş attım buraya. Yapacak bir şey yok. Tekinin ağzından köpük geliyor. Boğazı delik, boğazında 4 tane delik var" dedi. - ANTALYA