Antalya\'da Kuvvetli Yağmur Sonrası Otoparklar Sular Altında Kaldı

Antalya'da 5 ilçede çok sayıda su baskının yaşanmasına neden olan kuvvetli yağmurun ardından zararın boyutları ortaya çıkmaya devam ediyor. Saatler içerisinde 372 kilogram suyun düştüğü Kepez ilçesinde sitelere ait 2 farklı kapalı otopark giriş kapısına kadar suyla doldu. Denize dönen mahallede suların çekilmesi sonrası otoparka inerek çamura bürünen otomobillerini gören vatandaşlar gördüklerine inanamadı. İçerisinde 8 otomobilin bulunduğu otoparkta ise su çekme işlemi devam ediyor.
Meteoroloji tarafından hafta başında turuncu kodla uyarılan Antalya'da 2 gün boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle çok sayıda araç, ev ve iş yeri sular altında kaldı. Dün de devam eden yağışın ardından kent genelinde bugün parçalı bulutlu bir hava etkili oluyor. Yağışlar en çok metrekareye 372 kilogram suyun düştüğü Kepez ilçesinde etkili oldu. Özellikle Güneş, Gazi, Sütçüler, Habipler, Düdenbaşı, Göksu, Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde ev ve iş yerleri zarar gördü. Yağışın hafiflemesi ve suların çekilmesiyle bodrum katlar daire içlerinden su tahliyesi başladı. Bodrum katların ardından suyun dolduğu bir başka nokta ise sitelerin kapalı otoparkları oldu.
Su altında kalan otoparka inince gördüklerine inanamadı
Göksu Mahallesi'nde 2 ayrı siteye ait otopark adeta suların altında kalarak görünmez oldu. Adeta denize dönen mahallede suların çekilmesi ile birlikte hummalı bir çalışma başladı. Kurulan jeneratör ve su motorları aracılığıyla otoparklarda bulunan suların boşaltılmasına başlandı. Suyu boşaltılan bir otopark içerisinde suda mahsur kalan 2 otomobil çamur boyasına burundu. Suların çekilmesi ile otoparka inen araç sahipleri gördüklerine inanmakta zorlandı. Aynı otopark içerisinde çok sayıda otomobilin olduğu diğer araç sürücülerinin ise suyun yükselmesiyle birlikte ilk saatlerde araçlarını kurtardıkları öğrenildi. İçerisinde 8 otomobilin mahsur kaldığı bir başka otoparkta ise su çekme işlemleri devam ediyor. Giriş kapısına kadar su dolu olan otoparkın 24 saat içerisinde boşaltılması bekleniyor.
"İnsanlar birbirlerine haber verse biz de çıkarırdık"
Diğer taraftan su baskının yaşandığı mahallenin denize döndüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Otopark içerisine kontrol amaçlı giren bir dalgıç ise motosikleti kurtararak sahibine teslim etti. Otopark içerisinde lüks otomobili kalarak çamura bürünen Haluk Hakkı Kara, "Sabah saat 08.30'dan sonra bir anda su baskını oldu. Haberi olan komşularımız araçlarını gece alarak çıkarıyor. Bina içerisinde iletişim olmadığı için biz aracımızı alamadık. 2 araç ve 2 motosiklet buradaydı. İnsanlar birbirlerine haber verse biz de çıkarırdık. Aracımı bu şekilde bulmama çok üzüldüm ama can kaybı olmaması sevindiricidir" dedi.
"Canımıza zarar gelmemesi için çıkarmadık"
Bir başka otomobil sahibi İsmail Korkmaz, "Sabah karşı biz otoparka indik, belimize kadar su vardı. Canımıza zarar gelmemesi için çıkarmadık. Şu anda otoparkta su çekme işlemi devam ediyor. Aşağıda 8 tane otomobil var. 2 gündür suyu boşaltmak için çalışıyoruz, 24 saat içerisinde umarın çekilir" dedi.
ASAT sahada
Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri de vatandaşların yanında yer alarak otoparkların içerisindeki suların boşaltılmasına destek veriyor. ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt ve Abone İşleri Dairesi Başkanı Emrah Kıldıran da incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.
80 ekip 470 personel
Sahada 80 ekiple vatandaşın yanında yer aldıklarını belirten Abone İşleri Dairesi Başkanı Emrah Kıldıran, "ASAT 470 personel ile çalışıyoruz. Belediyemizin ise bin 600 personelle destek veriyor. Aralıksız sahada mücadelemiz devam ediyor, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye birimimizin motorları ile suyu tahliye ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da Kuvvetli Yağmur Sonrası Otoparklar Sular Altında Kaldı - Son Dakika
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