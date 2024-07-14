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Antalya'da LGBT açıklamasına 4 gözaltı

Yasak kararına rağmen yapılmak istenen açıklamaya polis müdahale etti

ANTALYA - Antalya'da 'Onur Ayı Etkinlikleri' kapsamında Valiliğin yasaklama kararına rağmen düzenlenmek istenen basın açıklamasında 4 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da çeşitli gruplar tarafından 1- 15 Temmuz Antalya 10. Onur Ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenmek istenen basın açıklamasına polis müdahale etti. Antalya Valiliğinin 'Yasaklama Kararı' olmasına rağmen bir grup tarafından basın açıklaması yapılmak istendi. Polis ekiplerinin sözlü olarak uyarısını dikkate almayarak açıklamaya başlayan grup üyelerine polis ekipleri müdahale etti. Yaka paça gözaltına 4 kişi gözaltı aracına alınarak, işlemleri için Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.