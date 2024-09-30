Antalya'da Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı

Antalya\'da Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir aile, Manavgat Şelalesi'nin altındaki adacıkta uyuyakaldıktan sonra yükselen su seviyesinin etkisiyle mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri, ailenin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

30.09.2024 11:40  Güncelleme: 11:48
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Antalya'da ATV ile Manavgat Şelalesi'nin alt kısmında bulunan adacığa geçen aile, uyuyakaldıkları yerde baraj kapaklarının açılması nedeniyle su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı. Anne, baba ve 3 yaşındaki çocuklarıyla ihbarda bulunan aileyi jandarma, itfaiye, AFAD ve Side SAK ekipleri tarafından palanga yöntemiyle mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne anne-baba ve 3 yaşındaki çocuktan oluşan 3 kişilik aile Manavgat Şelalesi'nin alt kısmında ırmak içerisinde bulunan adacıkta su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kaldıkları bildirildi. İhbar, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, AFAD ve Side Sualtı Arama Kurtarma Derneği ekiplerini alarma geçirdi.

Baraj kapağı açılınca su seviyesi yükselmiş

Olay yerine gelen ekipler, ilk etapta gerekli girişimlerde bulunarak baraj kapaklarının kapatılmasını sağlarken, Manavgat Irmağı'nda su seviyesi yavaş yavaş düşmeye başladı. Jandarma ekipleri mahsur kalan aile ile sürekli telefon bağlantısı yaparak kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Ekipler aileye en kısa sürede bulundukları yerden kurtarılacaklarını, herhangi bir sorun olmadığını belirterek ailenin panikle olumsuz bir girişimde bulunmamasını sağladı. Kapatılan baraj kapaklarının ardından su seviyesinin istenilen seviyeye inmesi ile ekipler kurtarma çalışmasına başladı.

Uyuyakalmışlar

Irmağın Ulukapı tarafına geçen ekipler burada kurdukları palanga sistemiyle mahsur kalan aileyi bulundukları yerden alarak karaya çıkardılar. Mahsur kaldıkları yerden ekiplerin çalışması ile kurtarılan M.Y., Ş.C. ve 3 yaşındaki çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir sağlık desteği istemedikleri öğrenildi. Kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür eden anne, oldukları yerde birçok kişi olduğunu, çocuğu emzirirken hep birlikte uyuya kaldıklarını, uyandıklarında ise suyun yükselmesi nedeniyle bulundukları alandan çıkamadıklarını belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı - Son Dakika

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