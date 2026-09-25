Antalya'da makarnadan rahatsızlanan vatandaş, ruhsatsız ev üretimini ortaya çıkardı - Son Dakika
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Antalya'da makarnadan rahatsızlanan vatandaş, ruhsatsız ev üretimini ortaya çıkardı

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Antalya\'da makarnadan rahatsızlanan vatandaş, ruhsatsız ev üretimini ortaya çıkardı
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Antalya Muratpaşa'da bir vatandaş, online yemek uygulamasından sipariş ettiği makarnadan rahatsızlanınca işletmeye gitti. Adresin boş olduğunu, iş yerinin 2022'de kapandığını ve yemeklerin ruhsatsız evde hazırlandığını öğrenince belediye ve İl Tarım Müdürlüğü'ne başvurdu.

Antalya'da bir vatandaş, online yemek siparişi uygulamasından söylediği yemek nedeniyle rahatsızlanınca siparişi verdiği işletmenin adresine gitti. Gittiği adresin tadilatta olduğunu ve işletmenin 2022 yılında kapandığını öğrenince araştırmasını derinleştiren vatandaş, şahsın herhangi bir ruhsatı olmadan yemekleri evde yaptığını ortaya çıkardı.

Geçtiğimiz günlerde Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen olayda İbrahim Ay isimli vatandaş, cep telefonunda bulunan online yemek siparişi uygulamasından makarna siparişi verdi. Motosikletli bir kadının getirdiği yemeği yiyen Ay, bir süre sonra istifra etti. Yediği ürün nedeniyle zehirlenmiş olabileceğini düşünen Ay, sipariş verdiği işletmeye ulaşmaya çalıştı. İşletmenin adresine ulaşan vatandaş, belirtilen konuma gittiğinde ise boş bir dükkanla karşılaştı. Çevredeki esnafla yaptığı görüşmeden sipariş verdiği işletmenin 2022 yılında kapandığını öğrenen İbrahim Ay, verdiği siparişin nerede hazırlandığını araştırmaya başladı. Yaptığı araştırmalar sonucu ürünleriı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınmış herhangi bir ruhsat olmadan evde hazırlandığını öğrenen Ay, bu durum karşısında hayrete düşerken Muratpaşa Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne hem dilekçe ile hem de CİMER üzerinden başvuruda bulundu. Ay'ın başvurusunun ardından belirtilen adrese giden zabıta ekipleri, belirtilen konumun iş yeri olmaması nedeniyle gerekli tutanakları tutarak ayrıldı. Şahsın zabıta ekiplerine yiyecekleri evde hazırlamadığını, bölgede bulunan bir otelin mutfağında hazırladığını söylediği öğrenilirken, ekipler şikayetle ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Vergi Dairesi'ne yazı yazdı.

Yediği makarnanın izini sürerek gerçeği ortaya çıkaran İbrahim Ay, "Cumartesi günü gıda işletmeleriyle son tüketiciyi buluşturan bir kurumsal şirket üzerinden makarna siparişi verdim. Makarnayı yedikten yaklaşık bir saat sonra istifra ettim, terlemeye başladım. Sonra yediğim ürünlerden dolayı zehirlenebileceğimi düşünerek, nereden yemek yediğimi merak ettim. Açık kaynaklarda yazan şirketin sipariş verdiğim adresine gittim. Adresin boş bir dükkan olduğunu fark ettim" dedi.

"Hijyen kurallarına aykırı"

İnternet üzerinden ulaştığı adresin boş olması nedeniyle araştırmalarını sürdürdüğünü anlatan Ay, "Fiş olmadığı için hem şikayetimle ispatım olmayacağından dolayı hem de yemek yediğim şirketin neresi olduğunu, yeni adres mi olduğunu teyit etmek için tekrar sipariş verdim. Bu fişin üzerinde yazan yeni bir adres olduğunu fark ettim. Oraya tekrar gittiğimde orada da başka bir makarnacının olduğunu gördüm. Sonra bu şahsın evde imalat yaptığını fark ettim. Hem evde imalat yapıp ruhsatsız, kaçak, merdiven altı, insan sağlığını tehlikeye atacak şekilde hem kuryelik hem de yemek yapıp insanlara servis etmesi zaten hijyen kurallarına aykırı" ifadelerini kullandı.

İş yeri 2022'de kapanmış

CİMER üzerinden ve dilekçe ile hem zabıtaya hem de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne müracaatta bulunduğunu söyleyen Ay, "Bundan dolayı mağdur oldum. Hem zehirlendiğimi düşünüyorum hem de karşımda muhatap olabileceğim bir şirket yok, iş yeri yok legal olarak. Sonra yaşananlar; zabıtaya şikayette bulundum, İl Tarım Müdürlüğü'ne gittim. Tarım İl Müdürlüğünde bu iş yerinin 2022 yılında denetimleri sonucu yerinde olmadığından dolayı kapatıldığını öğrendim. Sistemden izninin kapatıldığını öğrendim. Zabıtadan da aynı şekilde ruhsatının bulunmadığını öğrendim. Sadece vergi kaydı var, herhangi bir işletme ya da izin, ruhsat hiçbir şey yok" şeklinde konuştu.

Zabıta ekipleri tutanak tuttu

Zabıta ekiplerinin geçtiğimiz gün adrese giderek denetim yaptığını ancak adresin işletme olmaması nedeniyle sadece tutanak tutulduğunu söyleyen İbrahim Ay, "Sonra zabıta ekipleri benim şikayetime istinaden bir denetim gerçekleştirdi. Kadın bu sefer ben bunu otelde üretiyorum diyerek zabıta ekiplerine cevap vermiş. Zabıta ekipleri de otel müdürüyle bu konuyu doğrulamış. Fakat otelde gerçekleştirilmediğine dair zaten hem evden çıkarken, motora ürünleri yüklerken hem de sipariş teslim ederken görüntüler mevcut. Çevredeki vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler mevcut. Bu kadar delili göz ardı ederek vatandaşın yalan beyanına inanıp, insan sağlığını hiçe sayan vatandaşa işlem yapılmaması da çok büyük ayıp oldu" dedi.

"İnsan sağlığı hiçe sayılıyor"

Şahsın evde merdiven altı üretim yaparak insan sağlığını hiçe saydığını belirten Ay, "Bu kadar insan sağlığını hiçe sayan, hem motokuryelik, hem kaçak merdiven altı işletme hem de siparişi mutfakta yapıp müşteriye götüren bir kişinin yalan beyanı, başka insanları zehirlemediği anlamına gelmiyor. Yarın bir gün başkaları da bu konuda mağdur olabilir. Ben mağdur oldum. Bugüne kadar kimler alışveriş yaptıysa hem sağlığı gözetilerek bir sorgulama yapılmalı hem de kaç tane alışveriş yapılmış, bunun vergileri ödenmiş mi bunun da araştırılıp hem adli hem idare olarak bu şahsa ceza kesilmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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