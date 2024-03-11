Antalya\'da gece uyurken ölen kadın, sabah içmek için mercimek çorbası istemiş

Antalya'da gece uyuyacağı sırada kocasından sabah içmek için mercimek çorbası içmek istediğini söyleyen 52 yaşındaki Kırgızistan uyruklu kadın, yatağında ölü bulundu. Eşini kaybeden Mevlüt Çelik, "'Sabah kalkınca bana mercimek çorbası yap' demişti. Ben de yaptım. Tencere halen sıcak. Sıcak sıcak içmesi için seslendim ama uyanmadı" dedi.
Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi 572 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Çelik ile 3 yıldır evli olan Kırgızistan uyruklu Salıma Omarova, gece saatlerinde uyuduktan sonra sabah kalkmadı. Eşini uyandırmaya çalışan Mevlüt Çelik, sonuç alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri Omarova'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de belirtilen adrese sevk edilirken, belediye tabibinin yaptığı incelemede Omarova'nın ölümü şüpheli bulundu. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Omarova'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
"Mercimek istedi, tencere halen sıcak"
Eşiyle birlikte gece 24.00'e kadar oturduklarını belirten Mevlüt Çelik (40), "Gece 12.00'ye kadar oturduk. Daha sonra yatacağını söyledi. Battaniyeyle üstünü örttüm. 'Sabah kalkınca bana mercimek çorbası yap' demişti. Ben de yaptım. Hatta tencere halen sıcak. Sabah kahvaltıdan sonra da koltuk takımını almamı söyledi. Sabah kalktığımda seslendim, cevap vermeyince uyuyor sandım. Çorbanın altını kapattım, sıcak sıcak içmesi için tekrar seslendim tekrar kalkmayınca sağlık ekiplerini aradık" dedi.
Öte yandan hayatını kaybeden Salıma Omarova'nın 1 yıl önce fizik tedavi uzmanı olarak çalıştığı öğrenildi. - ANTALYA
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