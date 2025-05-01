Antalya'da Metruk Gecekonduda Yangın Korku Yarattı

Metruk gecekonduda çıkan yangın korkuttu

ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde metruk bir gecekonduda çıkan yangın, çevredeki apartmanlarda yaşayan vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

Yangın, Yüksekalan Mahallesi 546. Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Uzun süredir kullanılmayan ancak zaman zaman bir vatandaşın barındığı öğrenilen gecekondudan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

Aynı kişi aynı yer

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangının çevre binalara sıçramasını önlemek amacıyla hızlıca müdahalede bulundu. Tamamen kullanılmaz hale gelen gecekonduda yoğun duman tahliyesi ve soğutma çalışması yapıldı.

Mahalle sakinlerinden edinilen bilgiye göre, yangının çıktığı gecekonduda akıl sağlığı yerinde olmayan bir kişinin yaşadığı ve daha önce de benzer yangınlar çıkardığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gecekonduda çıkan yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ve polis ekipleri tarafından detaylı inceleme başlatıldı.