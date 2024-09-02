Antalya'da Midibüs Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da Midibüs Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Midibüs Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yoldan çıkan midibüs, şarampole devrildi. Kazada sürücü Kadir Korkmaz hayatını kaybetti. Korkmaz'ın kaza öncesi havalimanına yolcu almaya gittiği belirtildi.

02.09.2024 10:03
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Antalya'nın Serik ilçesinde yoldan çıkarak devrilen midibüsün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, D400 karayolu üzeri, Belkıs köprüsü ile Serik ilçesi arasındaki güzergahta gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Kadir Korkmaz'ın (65) kullandığı 07 AFC 998 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Midibüsün altında kalan sürücü Kadir Korkmaz'ın yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası Korkmaz'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartılarak, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Kadir Korkmaz'ın kaza öncesi havalimanına yolcu almaya gittiği öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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