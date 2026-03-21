Antalya'da Motokurye Kaza Kurbanı Oldu

21.03.2026 10:44
3 çocuk babası motokurye Seyit Nuri İlgen, kaza sonrası hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'da motokurye genç geçirdiği kaza sonrası kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 3 çocuk babası kuryeyi son yolculuğuna meslektaşları uğurladı.

Kaza, geçtiğimiz gün saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1943 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halindeki motokurye yapan Seyit Nuri İlgen'in (35) kullandığı 07 CDV 750 plakalı motosiklet kavşak sisteminde sürücüsü öğrenilemeyen 07 AAZ 979 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Seyit Nuri İlgen ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayı haber alan meslektaşları hastaneye akın ederken, entübe edilerek yoğun bakıma alınan motosiklet sürücüsü genç hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Savcılık ve otopsi işlemleri için İlgen'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, genç motosikletlinin ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Son yolculuğuna meslektaşları uğurladı

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından İlgen'in cenazesi anne-babası, yakınları ve mesai arkadaşları tarafından teslim alındı. Cenazenin teslimi sırasında Seyit Nuri İlgen'in annesinin bir hayli üzgün olduğu görülürken, acılı anne yakınları tarafından teselli edildi. Feci kazada hayatını kaybeden İlgen'in 3 çocuk babası olduğu öğrenilirken cenazesi onlarca meslektaşının katıldığı konvoy eşliğinde toprağa verilmek üzere Altınyaka mezarlığına götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

