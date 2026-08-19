Antalya'da Motosiklet Denetimleri
Antalya'da son bir haftada 5 bin 392 motosiklet ve sürücüsü denetlendi. Güvenlik artırılacak.
Antalya'da motosiklet kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde son bir haftada 5 bin 392 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, il merkezi ve ilçelerde "ŞOK Motosiklet Denetimleri" gerçekleştirildi. Denetimlerde toplam 5 bin 392 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. Jandarma ekiplerinin motosiklet kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik denetimlerini sürdüreceği bildirildi.
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