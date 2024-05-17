Antalya'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Antalya'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Antalya\'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazada ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye ve motosiklet sahibine toplam 27 bin TL ceza kesildi.

17.05.2024 09:52
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosiklet ile hafif ticarin aracın çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen yaralı sürücüye, ehliyetsiz, sigortasız motosiklet kullanmaktan ve kullandırmaktan motosiklet sahibine yazılan cezayla birlikte toplam 27 bin TL ceza kesildi.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Gökçen Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hamide U. idaresindeki 07 UZ 301 plakalı hafif ticari araç ile Berkay D. idaresindeki 07 BCA 492 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü parke zemine savrularak yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü Berkay D. ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

27 bin TL ceza yazıldı

Öte yandan, ehliyetsiz olduğu belirlenen yaralı motosiklet sürücüsü Berkay D.' ye ve ehliyetsiz, sigortasız motosiklet kullanmaktan ve kullandırmaktan motosiklet sahibine toplam 27 bin TL ceza yazıldı. Motosiklet ise trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka çekildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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