Antalya'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile kamyonet çarpıştı. Kazada biri bebek 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

12.07.2024 10:05
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri bebek 3 kişi kamyonun altında kalmaktan kıl payı kurtularak kazayı yaralı olarak atlattı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Kavaklı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki Hüseyin O.'nun kullandığı 07 BGZ 682 plakalı motosiklet, dikkatsiz bir şekilde caddeye çıkan Mehmet Ö.'nün kullandığı 42 AR 028 plakalı kamyona çarpmamak için frene bastı. Ani fren nedeniyle motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü kayarak kamyonun ön tekerine çarptı.

Kıl payı atlattılar

Kamyonun altında kalmaktan kıl payı kurtulan motosiklet sürücüsü Hüseyin O. ve yolcu olarak bulunan Ayşe O. ile kucağındaki bebeği Isra Asel O. yaralandı. Olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekibi tarafından olay yerinde ilk kontrolleri yapılan anne ve bebeği ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Hüseyin O. ise trafik ekiplerinin işlemlerini tamamlamasının ardından kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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