Antalya\'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: Motosiklet sürücüsü kask sayesinde kazayı hafif atlattı

3.Sayfa

Antalya'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazada otomobildeki hasarın motosiklettekine nazaran daha fazla olduğu da dikkat çekti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Gazi Bulvarı üzerinde bulunan Demokrasi Kavşağı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan Züheyr B. yönetimindeki 31 K 8352 plakalı otomobil ile Nebi K.'nin kullandığı 06 EJU 377 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin arka kısmı büyük hasar alırken, motosiklette ise küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Motosiklet sürücüsü 30 metre sürüklendi

Yaklaşık 30 metre yolda sürüklenen motosiklet sürücüsü Nebi K. ise taktığı kask sayesinde kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Kazayı gören Antalya Emniyet Müdürlüğü Motorize Polis Timleri'ne bağlı yunus polislerinin çağrısı ile olay yerine ambulans çağrıldı. Motosiklet sürücüsü Nebi K. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA